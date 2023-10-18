Başkan Kaya işçi borçlarını ödedi

İncirliova Belediyesi'nde emekliye ayrılan 14 işçinin toplam 3 milyon 805 bin 129 lira olan kıdem tazminatı ve diğer alacaklarını ödemek için Belediye Başkanı Aytekin Kaya, İller Bankası'ndan kredi çekmek için meclisten yetki almıştı. Bankanın krediyi onaylaması ve belediye hesabına yatırmasının ardından, makamında belediye başkan yardımcıları Hasan Güneş, Bekir Kaykı, Feride Hülya Erginer ve emekli olan işçilerin katılımı ile basın toplantısı düzenleyen Başkan Kaya, işçilerin alacaklarını ödediklerini açıkladı. İşçilerin ardından, esnaflara borçlarını ödeyeceklerini belirten Başkan Kaya, "İncirliova Belediyesi olarak işçilerimize olan yaklaşık 4 milyon liraya yakın borcumuzu ödedik. Artık işçisine, emekçisine borcu olmayan bir belediyeyiz. İşçilerimize, ailelerine alın teri olan bu para hayırlı ve uğurlu olsun. Rabbim sağlıkla harcamayı nasip etsin. İşçi borcumuzu ödedik. Şimdi sıra esnaf borcumuzu ödemeye geldi. Biliyorsunuz bu borçlarımızı öderken İller Bankası'ndan yani devletten aldığımız kredileri kullanıyoruz" ifadelerini kullandı.

SIFIR BORÇLA SEÇİME GİDİLECEK

Başkan Kaya, kredin alınması sürecinde kendilerine destek olan Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş ve Ömer Özmen'e ve belediye meclis üyelerine teşekkür etti. Kullanacakları ikinci bir krediyle esnaflara olan 5 milyon liralık borçlarını da ödeyeceklerini, bu krediden kalacak fazla parayla Gerenkova, Yazıdere ve Beyköy mahallelerinde düğün salonu, çeşitli mahallelerde ise çocuk parkları ile spor alanları yapacaklarını ifade eden Başkan Kaya, belediyenin kamuya olan 31 milyon 700 bin lira borcunu kapatmak için ise bir devlet kurumuyla taşınmaz takası yapacaklarını açıkladı. Kaya, söz konusu işlemin gerçekleşmesi durumunda, İncirliova tarihinde ilk defa belediyenin yerel seçimlere sıfır borçla gideceğini sözlerine ekledi. İşçiler de, alacaklarının ödenmesinden dolayı Başkan Kaya'ya teşekkür etti.