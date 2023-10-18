Boya yaparken beşinci kattan düştü

Aydın'ın Söke ilçesinde bir otelin dış cephesine boyama yaptığı sırada 5. Kattan düşen Kemal Katırcılar (63) hayatını kaybetti. Olay, Söke'ye bağlı Yenicami Mahallesi Bağarası Caddesi Otogar karşısında bulunan bir otelde meydana geldi. Otogar karşısında bulunan bir otelin dış cephe boyama işlemi sırasında dengesini kaybeden işçi Kemal Katırcılar, 5'inci kattan beton zemine düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Katırcılar, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.