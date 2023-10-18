Doğa Otel ve Restaurant turizmin merkezi olacak

Efeler Belediyesi'nin ilçeye daha çok turist çekmek için İmamköy Mahallesi'nde yapımını tamamladığı Doğa Otel ve Restaurant hizmete açıldı. Efeler'de turizm sektörünün canlanması, Kuşadası ve Didim gibi bölgelere giden yabancı turistleri ilçeye yönlendirmek ve alternatif bir tatil olanağı sunmak için yapımı tamamlanan Doğa Otel ve Restaurant, İmamköy Mesire Alanı'nda düzenlenen görkemli törenle hizmete sunuldu.

HER AÇILIŞTA YENİ BİR MÜJDE

Seçim vaatlerini yerine getirmek için çok çalıştıklarını söyleyen Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, "Bu eserleri oluşturan bütün emekçilere, ekibime çok teşekkür ederim. Buranın eski halini biliyorsunuz. O halinden sanatsal bir eser yapıldı. Hiç kolay olmadı. Bugün birlikte olduğumuz bu coşkulu insanlarla omuz omuza yürümenin çok büyük gururunu yaşıyorum" diye konuştu. Efeler Belediye Başkanı Atay, açılış konuşmalarında yeni müjdeler verme geleneğini sürdürdü. Belediyenin kadınlar için pozitif ayrımcılık kapsamında sunduğu hizmetleri anlatan Başkan Atay, ASTİM Organize Sanayi Bölgesi'nde 800 öğrenci kapasiteli gündüz bakımevi açacaklarını şu sözlerle müjdeledi; "Ben göreve geldiğimde belediyenin gündüz bakımevi hiç yoktu. Şimdi Efeler Belediyesi'nin 5 Gündüz Bakımevi var. Kadınlar, çocuklarını güvenle belediyemizin eğitim yuvalarına emanet edebiliyorlar. 6'ncının temelini ASTİM Organize Sanayi Bölgesi'ndeki belediye arsamıza atacağız. 800 çocuğumuzun eğitim görmesini amaçlıyoruz."

İLKLERDE ÇOK USTA OLDUK

Başkan Atay açılış konuşmasının sonunda şu ifadelere yer verdi; "Belediyeler için çok alışık olmayan bir iş daha yaptık. Efeler Doğa Otel ve Restaurant bir ilk. Fakat biz Efeler Belediyesi olarak ilkleri gerçekleştirmede çok usta olduk. Turistlerin bizlere döviz bırakmaları gerekiyor. Zenginleşmemiz buna bağlı. Üreteceğiz, zenginleşeceğiz ve hakça paylaşacağız. Kadın arkadaşlarım bu oteli sizin için açtım. Kadınlar, her türlü etkinliklerini burada yapabilirler. Burası Efeler halkının. Hepimiz bütün tesislerimizde 310 binde 1 hisseye sahibiz."