Hacı Veli Helva yeni yüzüyle hizmete açıldı

Aydın'ın önde gelen markalarından Hacı Veli Helva, Efeler'de hizmet verdiği iki şubesinde helva, tahin ve tatlının yanı sıra şekerleme ve çikolata satışlarına başladı. Girne Mahallesi'ndeki şubesini Efeler'in en işlek yerlerinden Adnan Menderes Bulvarı'na taşıyan Hacı Veli Helva, Yağçılariçi'ndeki şubesinde müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için iç dekorasyonunu baştan aşağı yeniledi.

TAZE, DOĞAL VE KATKISIZ

Tüm yeniliklerle ve şubelerinde yaptığı ince dokunuşlarla müşterilerini taktirini toplayan Hacı Veli Helva, hizmet anlayışıyla tam not alıyor. ASTİM Organize Sanayi Bölgesi'nde beş bin metrekare alana sahip fabrikasında helva, tahin ve baklava imalatına devam eden Hacı Veli Helva, taze, doğal ve katkısız ürünlerini müşterileriyle buluşturmaya devam ediyor.

MÜŞTERİLERİ BEKLİYORUZ

Hacı Veli Sandıklılı tarafından 1938 yılında kurulan ve günümüze kadar dört kuşaktır tadını bozmadan üretim yapan aile şirketi Hacı Veli Helva, tüm müşterilerini Adnan Menderes Bulvarı ve Yağçılariçi'nde bulunan iki şubesine bekliyor. Hacı Veli Helva'nın Aydın'da 85 yıldır tadını bozmadan üretim yaptığının altını çizen İşletme sahiplerinden Duygu Sandıklılı Coşğun, "İş arkadaşım eşim Fatih Göksel Coşğun ile birlikte yaptığımız fikir alışverişiyle Girne Mahallemizdeki şubemizi kapatıp, bu şubeyi Adnan Menderes Bulvarı'na taşımaya karar verdik. Aynı zamanda Yağçılariçi'ndeki şubemizi tadilata soktuk. Artık, yenilenmiş konseptimiz ve yeni şubemizle müşterilerimize daha iyi hizmet vereceğiz. Kalitemiz hiçbir zaman ödün vermediğimiz Hacı Veli Helva ürünlerimizi tercih eden müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Tüm müşterilerimizi şubelerimize bekliyoruz" dedi. Sandıklılı son olarak iki şubede de helva, tahin ve tatlının yanı sıra, Yağçılariçi'ndeki şubede bayram, nişan, düğün ve özel davetler için şekerleme ve çikolata satışlarına başladıklarını sözlerine ekledi.