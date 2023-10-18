İncirliova Belediyesi’nden eğitime büyük destek

İncirliova'nın geleceği olan öğrencilerin daha iyi bir ortamda eğitim-öğretim almasına büyük önem veren Belediye Başkanı Aytekin Kaya, okullara el attı. Başkan Kaya'nın talimatıyla harekete geçen belediye ekipleri, ilçedeki tüm okullarda, kapsamlı çevre temizliği ile bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdi. Aydın'ın İncirliova ilçesinde, hayata geçirdiği örnek hizmet ve çalışmalarla dikkatleri üzerine çeken Belediye Başkanı Aytekin Kaya, çevre temizliğine verdiği önemle biliniyor. Belediye ekiplerine, yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu yerleri belli aralıklarla deterjanlarla yıkattıran, meydan, cadde ve sokaklarda da düzenli olarak yabani ot arındırma, ağaç budama ve kapsamlı temizlik çalışmaları yaptıran Başkan Kaya, ilçenin daha güzel görünmesine katkı sunuyor. Başkan Kaya, yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde de belediye ekiplerini okullara yönlendirdi. Ülke ve İncirliova'nın geleceği olan öğrencilerin daha iyi bir ortamda eğitim almasını isteyen Başkan Kaya'nın talimatı ile harekete geçen belediye ekipleri, ilçe genelindeki tüm okullarda kapsamlı çevre temizliği ile bakım ve onarım çalışması yapmak için kolları sıvadı. Yoğun tempoda çalışmalarını sürdüren ekipler, her yıl olduğu gibi bu yıl da okulları yeni eğitim-öğretim dönemine hazırladı.

GELECEĞE YATIRIM

Çalışmanın her yıl düzenli olarak yapıldığını vurgulayan Başkan Kaya; "Göreve geldiğimiz 2019 yılından itibaren her yıl düzenli olarak okullar açılmadan yeni eğitim-öğretim yılının başında ilçemizdeki tüm okullarda İncirliova Belediyesi olarak kapsamlı bir şekilde çevre temizliği, boya, bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriyor, okullarımızı yeni eğitim-öğretim yılına hazırlıyoruz. Öğrencilerimiz ve eğitim yuvalarımız olan okullarımız söz konusu olduğunda belediyemizin tüm imkânlarını seferber ettiğimizi özellikle belirtmek isterim. Çünkü eğitime verilen destek geleceğe yapılan en önemli yatırımdır" dedi