Karacasu’dan alternatif turizm atağı

Karacasu Belediyesi, ilçenin dört bir yanında hizmet gerçekleştirmeye devam ediyor. Karacasu'da halı saha yapımı, cami ve tarihi evlerin restorasyonları sürerken Karacasu Belediye Başkanı Mehmet Erikmen, ilçenin turizm gelirlerini arttırmak için de kolları sıvadı. Erikmen'in vizyon projesi olan Bungalov evleri kamp ve karavan park alanı projesi tamamlandı.

VİZYON PROJE

Karacasu'nun alternatif turizmin başkenti olacağını belirten Başkan Erikmen, "Tarihi ve doğal zenginlikleri içerisinde bulunduran Karacasu'da Bungalov evleri kamp ve karavan park alanı projemizi hayata geçirdik. Proje içerisinde 24 yatak kapasiteli 10 adet bungalov ev, Yörük çadırı konseptli ortak kullanım alanı, 2 bin metrekare 18 araç kapasiteli karavan parkı ve bin 700 metrekare 20 çadır kapasiteli kamp alanını barındırıyor. Tamamladığımız ve hizmete açacağımız bu vizyon proje ile Karacasu'yu alternatif turizm merkezlerinden biri haline getirerek ilçenin turizm gelirlerinin artmasına katkıda bulunmayı hedefliyoruz" dedi.

MAHALLELERE HALI SAHA

Başkan Erikmen, ilçe halkına hizmet için belediyenin tüm imkanlarını seferber ettiklerini belirterek, şunları söyledi: "Belediyemizin imkanları, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı(YİKOB)'un destekleri ile Merkez Millet Millet Bahçemiz ve 5 Ayrı Mahallemize toplamda 6 Adet Halı Saha Spor Kompleksi kazandırdık. Vatandaşlarımız için her zaman en güzelini ve doğrusunu yapma gayreti içerisinde olmaya devam edeceğiz.

"MİRASA SAHİP ÇIKIYORUZ"

Karacasu'nun kültürüne ve tarihi miraslarına sahip çıkıldığını ifade eden Başkan Erikmen, "Kültür ve Turizm Bakanlığımız himayesinde İlçemiz Büyükdağlı Mahallesi'nde bulunan Küçükarık sokak boyunca 12 Osmanlı, Selçuklu ve Rum Mimarisi evlerin restorasyon çalışmaları tamamlandı. Tescilli Küçükarık yolu üzerinde sokak sağlıklaştırma çalışmalarının 1. Etabı tamamlandı. 12 yapının 5'sında bakanlık yardımı ile restore çalışmalarında tamamlandı. Küçükarık Camii Restorasyonunda tamamlandı. 5 Ayrı Tarihi yapı restarosyon çalışmaları kapsamında kamulaştırıldı. Aydın Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından tescillenen Karacasu Evlerinin Restorasyon projesi kapsamında Töz Evimizde Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) destekleri ile projemiz tamamlandı. İlçemize, kültürüne ve turizmine hayırlı olsun. Vatandaşlarımız için her zaman en güzelini ve doğrusunu yapma gayreti içerisinde olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.