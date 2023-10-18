Kitap kafe porjesinden 1. Efeler Kitap Günleri’ne

Efeler'i 'Marka Kent' yapmak için temel belediyecilik hizmetlerinde rekorlar kıran Başkan Atay, kurdelesini kestiği çok sayıda sosyal proje ile vatandaşlardan takdir toplamaya ve düzenlediği kültür-sanat etkinlikleriyle de şehrin ruhuna dokunmayı sürdürüyor. Ülke genelinden 90 yayınevinin stant kurduğu 1. Efeler Kitap Günleri'nde birbirinden değerli isimler Efelerli kitapseverlerle buluştu. Açılış konuğu olarak fuara katılan usta yazarlar Ahmet Ümit ve Ayşe Kulin'in yanı sıra; Türk şiirinin yaşayan efsanelerinden Ataol Behramoğlu, Ahmet Telli, Haydar Ergülen, Eski Kültür Bakanı Ercan Karakaş, Gazeteci-yazarlar Mustafa Balbay, Sunay Akın, Barış Terkoğlu, Metin Uca, Saygı Öztürk, Sedef Kabaş, Kürşat Başar, Mine Kırıkkanat ile farklı alanlarda eserler kaleme alan Cihat Yaycı, Nasuh Mahruki, Suat Suna ve Ceyhun İrgil'in aralarında yer aldığı 100 yazar, edebiyat tutkunlarıyla buluştu. Çeşitli konularda gerçekleştirilen söyleşilerle dinleyicilerin zihinlerinde yeni fikir kapıları açıldı. Efeler halkının 10 günlük edebiyat yolculuğuna Efeler Belediyesi Kent Orkestrası da çaldıkları güzel melodilerle renk kattı. Vatandaşlar, Başkan Atay'dan fuarın sonraki yıllarda da düzenlenerek bir gelenek haline getirilmesini talep etti.

"BİLGİ GENLERİMİZDE VAR"

Kitapseverleri doğa ve bilginin ışığıyla bir araya getiren 1. Efeler Kitap Günleri hakkında konuşan Başkan Mehmet Fatih Atay, "10 gün boyunca buraya gelen okurlara, edebiyat aşıklarına, fuarı sahiplenen Efeler halkına ve emekleri için tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İstekleri, arzuları ne kadar doğru bir etkinlik düzenlediğimizi gösterdi. Kentimizin böyle bir fuara, festival havasında geçen bir bilgi şölenine ihtiyacı vardı. 90 yayınevi burada stant kurdu. Dünya yeni bir savaşın eşiğinde iken insanlarımız gerçek değere, bilgiye akın etti. Bu manzaradan gurur duydum. Birbirinden kıymetli, farklı görüşten 100 yazar kitapların çatısı altında buluştu. Barış adına, birlikte yaşama kültürü adına buradan çıkarılacak çok mesaj var. Edebiyatçıların, sanatçıların, yazarların, düşünen insanların seslerinin daha da yankılanması gerekiyor. Önümüzdeki yıllarda da ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci Efeler Kitap Günleri'ni inşallah düzenleyerek bu fuarı "Marka Kent Efeler"in ülke çapında bir markası haline getirmek istiyoruz. Burası felsefenin doğduğu topraklar. Kitap, bilgi bu coğrafyanın genlerinde var" dedi.