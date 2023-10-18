‘Köşk kestane İle güçlenecek’

Köşk Belediyesi tarafından Ovaköy Mahallesinde Aydın-Denizli Karayolu üzerinde bulunan atıl tesis, kestane üretiminde marka olan, bölgenin önemli ihtiyaçları arasında yer alan 'Kestane İşleme Tesisi' olarak hayata dönecek. Bölgeye çok önemli katma değer sağlayacak olan tesis GEKA desteği ile kestane unu ve kestane şekeri üretimi yaparak hem istihdam hem de Köşk için bir marka değeri olarak ekonomiye katkı sağlayacak.

KÖŞK MARKASI

Tesis ile ilgili çalışmaları yakından takip eden Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler: "Bölgemize çok önemli katma değer sağlayacak olan tesis, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda çalışmaları yürütülen Güney Ege kalkınma Ajansı'na (GEKA) sunduğumuz projenin Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) çerçevesinde başarılı bulunarak kabul olmasının ardından kestane unu ve kestane şekeri üretimi yaparak hem istihdam hem de Köşk için bir marka değeri olarak ekonomiye katkı sağlayacak olan tesisimizin yapımı devam ediyor. Bu proje ile rekoltesi ve ekonomik değeri oldukça yüksek olan kestanemizden en iyi şekilde yararlanarak Köşk Markası haline getirmeyi planlıyoruz. Böylelikle hem ilçe ekonomimize hem de istihdama katkı sağlayacağız" dedi.

İŞLENİP PAKETLENECEK

Projenin detayları ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Güler: "Köşk kaymakamlığımızın ortak olduğu, ADÜ Köşk MYO'nun proje iştirakçisi ve proje koordinatörü olarak görev aldığı; Aydın Ticaret Borsası, S.S. Köşk Esnaf ve Sanatkârlar, Kredi ve Kefalet Kooperatifi ve Köşk'te faaliyetlerini sürdüren çeşitli gıda firmalarının da iştirakçisi olduğu proje çerçevesinde yapacak olduğumuz tesisimizde sadece kestane değil yılın 12 ayında aktif bir şekilde ilimize üretilen tarımsal ürünler işlenerek paketlenecek, kurutulmuş sebze ve meyve olarak işlenecek, kestane şekeri ve kestane unu yapılacak. Böylelikle ilerleyen zamanlarda web sitelerinin de aracığı ile e-ticaret geliştirilerek dijital pazarlamaya da geçilecektir. Toptan ve perakende satışlarla birlikte Köşk Kestanesi marka değerini artıracaktır. Projede emeği geçen, destek veren herkese çok teşekkür ediyor, kısa sürede faaliyete geçecek olan tesisimizin Köşk başta olmak üzere ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

BELEDİYEDEN İLÇE ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİREN MODERN TESİS

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, ilçenin ihtiyaçları doğrultursunda eğitimden kültüre, spordan çevreye kadar her alanda birçok özgün projeyi hayata geçirerek , ilçede yaşam kalitesini yükseltecek yatırımlar yapmaya devam ediyor. Köşk Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Sosyal Tesis büyük bir katılımla düzenlenen törenle açıldı. 8 bin metre karelik alan üzerine inşa edilen, hem mimarisi ile hem de işlevselliğiyle bölgenin çehresini değiştiren Sosyal Tesis içerisinde barındırdığı düğün salonu, restoran, kafe, çok amaçlı toplantı salonu ve yeşil alanlarıyla vatandaşların sosyal ihtiyaçlarına cevap veriyor. Çevre düzenlemeleri ile birlikte güncel maliyeti 8 milyon TL olan yatırımın açılış töreninde konuşan Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler bu eserin sadece ilçeye değil, Aydın'a da değer katacağına vurgu yaparak, Sosyal Tesisin tüm Köşk halkına hayırlı olmasını temennisinde bulundu.

KÖŞK'E BİR İLK

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, ilçede gerçekleştirdiği spor yatırımlarına bir yenisini ekledi. Köşk'e değer katacak Yarı Olimpik Yüzme Havuzu projesinde çalışmalar başladı. Soğukkuyu Mahallesi'nde yapım çalışmalarına başlanan 950 metrekare kapalı alana sahip, Köşk'ün ilk yarı olimpik yüzme havuzu olma özelliği taşıyan tesisin en kısa sürede tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor.

GELECEĞİN ŞAMPİYONLARI

İlçenin bir hayalini daha gerçekleştirmekten duydukları mutluluğu ifade eden Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler; "Köşk Belediyesi olarak spor ve sporcuların her zaman yanında olduk. Spor alanında önemli yatırımları ve projeleri hayata geçirdik. Yapımına başladığımız Yarı Olimpik Yüzme Havuzumuz da bu kapsamda önemli yatırımlarımızdan başında geliyor. İlçemizde uzun süredir hayalini kurduğumuz Yarı Olimpik Yüzme Havuzumuzu en kısa zamanda tamamlayarak hemşerilerimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Geleceğin şampiyon yüzücüleri hu havuzda yetişecek inşallah." diye konuştu.