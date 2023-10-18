Kuşadası Belediyesi sofrasını öğrencilere açtı

Kuşadası Belediyesi, kentte öğrenim gören üniversite öğrencileri için ücretsiz akşam yemeği hizmetine bu yıl da başladı. Öğrencilerin yaşadığı ekonomik sıkıntıyı hafifletmek amacıyla yaşama geçirilen uygulama 2023-2024 akademik yılı boyunca devam edecek. Sosyal Belediyecilik alanında hayata geçirdiği projelerle dikkat çeken Kuşadası Belediyesi, Türkiye'deki ekonomik krizin olumsuz etkilerinin kentte en az seviyede hissedilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. ARYA AŞ'nin Gazibeğendi tesislerindeki yemekten üniversite öğrencileri hafta içi her gün 18:00-20:00 saatleri arasında faydalanabilecek.

'ONLARIN YANINDAYIZ'

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel çalışmalarıyla ilgili şunları söyledi: "Üniversite eğitimi için kentimize gelen geleceğimizin teminatı olan genç arkadaşlarım bizler için büyük önem taşıyor. Onların yaşadığı ekonomik sorunları bir nebze olsun hafifletebiliyor ve yüzlerini gülümsetebiliyorsak ne mutlu bize. Her zaman öğrenci dostu bir kent olacağız."