Meşe Dekor Avrupa’ya açıldı

Aydın'ın Efeler ilçesinde dekorasyon sektörünün önde gelen firmalarından olan Meşe Dekor, 37 yıllık tecrübesiyle Avrupa'ya açıldı. Almanya ve Sırbistan'da dekorasyon projelerini tamamlayan Meşe Dekor, ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Meşe Dekor Genel Müdürü İsmail Meşe, Avrupa'da dekorasyon sektöründe yeni projelerin çözüm ortağı olmaya devam edeceklerini söyledi.

SEKTÖRE YÖN VERİYOR

1986 yılından bu yana dekorasyon sektöründe hizmet veren Meşe Dekor, mutfak, banyo, kapı, vestiyer, tv üniteleri ve ray dolap alanlarında modern ve özgün tasarımlarıyla fark yaratmaya devam ediyor. Meşe Dekor 37 yıllık tecrübesiyle sektöre yön veriyor. Dekorasyonda Aydın'ın en iyi ustalarından olan babası Yüksel Meşe'den mesleği öğrenen ve işin başına geçen İsmail Meşe, gelen taleplere cevap vermek ve üretim kapasitesini arttırmak için fabrikayı büyütmeye karar verdi.

ÜRETİM TESİSİNİ BÜYÜTTÜ

ASTİS Sanayi Sitesi'ndeki bin metrekarelik üretim tesisinde hizmet veren Fabrikayı bin 500 metrekare kapalı alana çeviren Meşe Dekor, tatil bölgelerinde anahtar teslim dekorasyon projelerinin ardından, Avrupa'ya da açıldı. Almanya ve Sırbistan'da fabrika ve otellerin dekorasyon projelerini tamamlayan Meşe Dekor, Avrupa ülkelerinde projelere dahil olmaya devam edecek. Fabrikayı büyütüp, üretim kapasitesini arttırdıklarını belirten Meşe Dekor Genel Müdürü İsmail Meşe, Avrupa'da dekorasyon sektöründe yeni projelerin çözüm ortağı olmaya devam edeceklerini söyledi.