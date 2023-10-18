Özmenderes Pide’nin konsepti tam not aldı

Aydın'da damak tadına güvenenlerin değişmez adresi olan ve zengin menüsüyle müşterilerine benzersiz tatlar sunan Özmenderes Pide, yeni konseptiyle müşterilerini bekliyor. Aydın'ın Efeler ilçesinde 1999 yılından bu yana hizmet veren Özmenderes Pide, damak tadına özen gösterenlerin değişmez adresi oldu. Adnan Menderes Mahallesi, Aydın Bulvarı üzerindeki şubesinde Aydınlılara pidenin benzersiz lezzetlerini sunan Özmenderes Pide, müşterilerine daha kaliteli hizmet verebilmek amacıyla yeni konsept için çalışma başlattı. Masa, sandalye başta olmak üzere tüm eşyalar baştan aşağıya yenilenirken mutfak ile salon kısımları da ayrıldı. Aydın'ın 1920'lerdeki görselleri de aydınlatmalı bir sistemle yansıtılarak işletmede nostaljik bir hava oluşturuldu. Tüm çalışmaların kısa sürede tamamlanmasıyla Özmenderes Pide, yeni konseptiyle müşterilerine yeniden hizmet vermeye başladı.

AVCU, VATANDAŞLARI DAVET ETTİ

Pide, döner, ızgara, kiremit, çorba ve tatlı çeşitlerinin yanı sıra pizza lezzetleriyle kentin marka işletmelerinden biri olan Özmenderes Pide'nin yeni konsepti müşterilerden de tam not aldı. Yeni konsept ile ilgili bilgiler veren Özmenderes Pide işletme sahibi Mehmet Avcu, "Müşterilerimize daha kaliteli bir hizmet verebilmek için yeni konsept oluşturmaya karar verdik. Kısa sürede çalışmalarımızı gerçekleştirerek yeni konseptimizi tamamladık. Müşterilerimiz yeni konseptimizi çok beğendi. Memnuniyetlerini gelip bize söylüyorlar. Müşterilerimizin bu memnuniyeti bizi de çok mutlu ediyor. Çünkü bu yatırım sadece bizim için değil, aynı zamanda müşterilerimiz için. Yeni konseptimiz hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Şu anda yaklaşık 80 çeşit ürün çeşidiyle müşterilere zengin bir menü sunduklarını ifade eden Avcu, tüm vatandaşları Özmenderes Pide'nin eşsiz lezzetlerini tatmaya davet etti.