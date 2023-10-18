Yüzde yüz kadın emeği tarımsal ürün fabrikası

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, hayata geçirdiği "Yüzde 100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası", Efeler'den Türkiye'ye örnek olmayı sürdürüyor. Başkan Atay tarafından Tepecik Mahallesi'nde kurulan fabrikada belediyeye ait tarım arazilerinde üretilen kente özgü yöresel tarım ürünleri işleniyor. 200'den fazla kadın emekçinin çalıştığı çok amaçlı gıda üretim tesisinde enginar, kekik, şevketibostan gibi kentin yöresel ürünlerinin yanı sıra deniz börülcesi, deniz fasulyesi, erişte gibi birçok ürün de fabrikanın geniş üretim yelpazesinde yer alıyor. Bununla da sınırlı kalmayan kadın emekçilerin fabrikasında; salça ve turşu başta olmak üzere çeşitli konserve gıdalar da üretiliyor. Tüketime hazır hale getirilen ürünler; sağlıklı ve güvenli gıdaya herkesin ulaşılabilmesi için belediyeye bağlı Efe Bakkalların raflarında uygun fiyatlı olarak halka sunuluyor. Efeler'in verimli topraklarında yetiştirilen mahsuller, yurt içi ve dışından tüketicilerle buluşturulmak için www.efelerpazari. com adresli internet sitesinden çevrimiçi satışa sunuluyor.