  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Aydın’da yanan 3 iş yeri kullanılamaz hale geldi

Aydın’da yanan 3 iş yeri kullanılamaz hale geldi

KAZIM YÖRÜKCE
Aydın’da yanan 3 iş yeri kullanılamaz hale geldi
Aydın'ın Efeler ilçesindeki sanayi sitesinde çıkan yangında üç iş yeri alevlerden zarar gördü. Yangın Ata Mahallesi 769 sokak üzerinde meydana geldi. Ahşap Atölyesi olarak kullanılan bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler iş yerine bitişik bir diğer ahşap atölyesi ve yemek firmasına ait iş yerine de sıçradı. Yoğun dumanın etkili olduğu bölgede yaklaşık bir buçuk saatlik çalışmanın ardından yangınlar kontrol altına alındı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA