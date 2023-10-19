Aydın’da yanan 3 iş yeri kullanılamaz hale geldi

Aydın'ın Efeler ilçesindeki sanayi sitesinde çıkan yangında üç iş yeri alevlerden zarar gördü. Yangın Ata Mahallesi 769 sokak üzerinde meydana geldi. Ahşap Atölyesi olarak kullanılan bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler iş yerine bitişik bir diğer ahşap atölyesi ve yemek firmasına ait iş yerine de sıçradı. Yoğun dumanın etkili olduğu bölgede yaklaşık bir buçuk saatlik çalışmanın ardından yangınlar kontrol altına alındı.