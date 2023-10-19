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Haberler Aydın Aydın’ın sevilen muhtarı kalbine yenildi

Aydın’ın sevilen muhtarı kalbine yenildi

KAZIM YÖRÜKCE
Aydın’ın sevilen muhtarı kalbine yenildi
Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde bulunan Malgaç Mustafa Mahallesi muhtarı Süleyman Baydar geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Malgaç Mustafa Mahallesi'nde 3 dönemdir muhtarlık görevini yürüten 60 yaşındaki Süleyman Baydar geçtiğimiz gün evinde rahatsızlandı. Yakınları tarafından araç ile kısa sürede Sultanhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Baydar'ın yapılan ilk muayenesinde kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Hastanede tedavi altına alınan Süleyman Baydar, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası olan muhtar Baydar'ın ani ölümü ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu.
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