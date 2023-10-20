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Aydın'da şizofreni hastası genç evinde bıçaklanmış halde bulundu

Aydın'ın Didim ilçesine meydana gelen olayda şizofreni hastası olduğu öne sürülen 24 yaşındaki bir genç, kendi evinde karnından bıçaklanmış halde bulundu. Gencin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Aydın’da şizofreni hastası genç evinde bıçaklanmış halde bulundu

Aydın'ın Didim ilçesinde Çamlık Mahallesi 521 sokak üzerindeki bir apartmanda gece saatlerinde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, kısa bir süre önce yurtdışından gelen ve şizofreni hastası olduğu iddia edilen 24 yaşındaki Ufuk Ünal'ın yaşadığı dairenin kapısının uzun süredir açık olduğunu fark eden komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler şahsı evin içerisinde karnından bıçaklanmış halde buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Ünal'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Gerekli olay yeri incelemelerin ardından Ünal'ın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Şahsın kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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