Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde babası ve kız kardeşinin yenildiği lösemiye karşı direnen Ebru Çelen, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla herkesi duygulandırdı. Çelen, "Canım kardeşim, gelinlik yerine kefen giydin" notuyla genç yaşta hayatını kaybeden kardeşinin giyemediği gelinliğinin üzerine konulduğu mezarını paylaştı. Bozdoğan ilçesinde löseminin esir aldığı aileden Ebru Çelen, 16 yaşında hastalığa yakalandı. Genç kız, tedavisinin hastalıktan kurtuldu. Ebru, babası Yılmaz Çelen'in (42) de aynı hastalığa yakalandığı haberini aldı fakat baba Çelen bir süre sonra hayatını kaybetti. Bu hastalık bu kez de kız kardeşi Esra Çelen'de ortaya çıktı. Yaşamını yitiren Esra Çelen'in mezarının üstü ise giyemediği gelinliği ile örtüldü.