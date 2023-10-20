Mühürlü kreşin tekrar açılması isyan ettirdi

Aydın'da 3 yaşındaki minik Çağdaş'ın üzerine dolap devrilerek ağır yaralanmasının ardından mühürlenen sabıkalı kreş tekrar eğitim verecek. Efeler ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından olayın ardından ruhsatsız olduğu için mühürlenen kreşin açılacağını duyan baba Muharrem Güçlü, "Oğlum 5 gün solunum cihazına bağlı yaşadı. Ölümden döndü. Bu nasıl bir vicdandır ki, bu kreş tekrar açılıyor. Bir çocuğun ölmesi mi gerekiyor?" diyerek verilen karara isyan etti. Olayla ilgili henüz savcı atanmadığını belirten baba Güçlü, "Okuldaki çocuklar, başka bir okulda devam ediyorlarmış. Okul yönetimi velilere müdür ve görevli hemşirenin işten çıkartıldığını söylenmiş. 'Bundan sonra her şey daha kontrollü olacak' denmiş ancak iş işten geçti. Bu işin peşini bırakmayacağız. İhmalde sorumluluğu bulunan herkesin cezalandırılmasını istiyoruz" diye konuştu.