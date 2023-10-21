Acılı baba isyan etti: Adalet istiyoruz

Aydın'ın Efeler ilçesinde 22 yaşındaki arkadaşı Hüseyin Genç'i tabancasıyla oynarken vurarak öldüren Nurhan Ezgin (22) yargılandığı davada 4 yıl 5 ay 10 gün hapse çarptırıldı. Genç yaşta hayatını kaybeden Hüseyin Genç'in babası Halil İbrahim Genç mahkemenin verdiği cezanın az olduğunu belirterek "Adalet istiyoruz" dedi. Efeler merkez Orta Mahalle'de 18 Şubat'ta meydana gelen olayda Hüseyin Genç, tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Silahını doldur boşalt yaparken kazara arkadaşını vurduğu öne sürülen astsubay Nurhan Ezgin tutuklandı. Ezgin, dün son kez hakim karşısına çıktı. İyi hal indirimi uygulanan sanığın cezası 4 yıl 5 ay 10 güne düşürüldü. Baba Halil İbrahim Genç, karara itiraz edeceklerini belirtti.