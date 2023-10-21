Aydın’da can pazarı: 1 ölü, 5 yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada Engin Sezgin hayatını kaybederken 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Kaza, Aydın-Muğla Karayolu Otogar Kavşağı'nda meydana geldi. İsmail Pehlivan idaresindeki kamyonet ile Engin Sezgin idaresindeki otomobil çarpıştı. Ömer Kızılyaprak kontrolündeki hafif ticari araç önünde kaza yapan araçlara arkadan çarptı. Ekipler, Engin Sezgin ve araçtaki Ahsen Sezgin'i sıkıştıkları yerden çıkarttı. Hastaneye kaldırılan Engin Sezgin, hayatını kaybederken Ahsen Sezgin'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.