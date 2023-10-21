Kaza yüzünden tren seferleri durdu

Aydın'ın Köşk ilçesinde çarpışan iki otomobil rayların üzerinde kalırken tren son anda durdurularak facia önlendi. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kaza, Aydın-Denizli Karayolu Ovaköy Mahallesi ile Ödemiş Kavşağı'nda meydana geldi. Kavşaktan Ödemiş istikametine dönen otomobile, Efeler yönünde ilerleyen araç çarptı. Savrulan araçlar, tren rayları üzerinde durabildi. Kazada ağır yaralanan sürücü İsmail Özdemir hastaneye sevk edildi. Kaza nedeniyle Aydın Garı'ndan saat 19.29'da hareket eden tren, durdurularak ikinci bir facia önlendi. Denizli seferini yapan tren rötarlı olarak hareket etti.