Şizofreni hastası yaşamını yitirdi

Aydın'ın Didim ilçesine şizofreni hastası olduğu iddia edilen bir genç, karnından bıçaklanmış halde bulundu. Olay, Çamlık Mahallesi 521 sokak üzerindeki bir apartmanda gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kısa bir süre önce yurtdışından gelen ve şizofreni hastası olduğu iddia edilen 24 yaşındaki Ufuk Ünal'ın yaşadığı dairenin kapısının uzun süredir açık olduğunu fark eden komşuları ekipleri çağırdı. Yetkililer, evin içerisinde Ünal'ı karnından bıçaklanmış halde buldu. Yapılan kontrollerde Ünal'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.