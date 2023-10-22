Deve güreşlerine şap hastalığı engeli

Aydın'ın İncirliova ilçesinde geleneksel hale gelen deve güreşleri, şap hastalığı nedeniyle iptal edildi. İncirliova'nın Dereağzı Mahallesi'nde büyükbaş hayvanda şap hastalığı belirlendi. Hastalığın önüne geçmek için Tarım ve Orman Müdürlüğü, önlemler aldı. Buna göre, İncirliova'nın tüm mahalleleri ile Efeler ve Germencik'in de bir bölümü, karantinaya alındı. Hastalık sona erinceye kadar söz konusu yerlerde, tüm hayvan hareketleri yasaklandı. Yasaya uymayan vatandaşlara, idari para cezası uygulanacağı duyuruldu. İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın himayesinde İncirliova Deveciler Derneği tarafından 29 Ekim'de yapılması planlanan deve güreşleri, Dereağzı Mahallesi'nde görülen şap hastalığı nedeniyle iptal edildi.