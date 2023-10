Duyarsız vatandaşlar esnafı çıldırttı

Aydın'ın merkez ilçesi Efeler'de duyarsız vatandaşların, sokak araları ve dükkan önlerine bıraktıkları çöpler, bölge esnafını isyan ettirdi. Köprülü Veysipaşa Mahallesi 1632 Sokak üzerindeki kaldırım, yol kenarı ve dükkanların önlerine kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bırakılan çöpler, tepkilere neden oldu.

HER YER ÇÖP İÇİNDE

Hemen her gün dükkanlarını çöp içinde açmak zorunda kaldıklarını ifade eden mahalle esnafı, duruma tepki göstererek herkesi duyarlı olmaya davet etti. Çöplerin çöp kutularına atılması gerektiğini hatırlatan bölge esnafı "Yakında çöp kutusu var ama oraya gitmeye üşeniyorlar sanırım. Hemen her gün bu çöp manzarasıyla karşılaşıyoruz. Bırakılan çöpler, kedi ve köpekler tarafından da eşeleniyor. Böyle olunca bütün çöpler de her yere dağılıyor. Görüntü kirliliğinin yanı sıra oluşturduğu kötü koku da geçmiyor. Lütfen çöpleri, çöp kutusuna atalım" dedi.