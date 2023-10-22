Köpeğini bulana 5 bin lira ödül

Aydın'ın Efeler ilçesinde Tolga Mert'in Sivas'tan getirttiği köpeği akşam saatlerinde işyerinden çalındı. Mert, köpeğini bulmak için çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Sosyal medya hesabından köpeği bulan veya getirene ödül vereceğini paylaşan Mert, "Benim için manevi değeri çok büyük olan 7.5 aylık olan köpeğimiz Kardeşköy'deki işyerimizden aksam saatlerinde çalındı. Güvenlik kamerası görüntülerinde hırsızın beyaz şişme yelekli ve akülü bisikletli olduğu görülüyor. Köpeğimizin sol ön ayağı hafif eğridir. Bulana veya getirene 5 bin lira para ödülü vereceğiz" dedi.