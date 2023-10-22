Yeşil deniz kaplumbağaları ölü bulundu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 3 yeşil deniz kaplumbağası ölü olarak karaya vurdu. Deniz canlılarıyla ilgili acı manzaralardan birisi de Kuşadası'nda yaşandı. Biri Kuşadası Deniz Polisi tarafından Kadınlar Denizi'nde, diğerleri vatandaşlar tarafından Güvercinada ve SSK plajında kıyıda bulunan deniz kaplumbağalarının yapılan incelemelerinde, üçünün de Chelonia mydas türü juvenil yeşil deniz kaplumbağası olduğu tespit edildi. Deniz kaplumbağalarının hedef dışı av olarak ağlara takılıp boğularak öldükleri üzerinde duruluyor.