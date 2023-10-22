  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Yeşil deniz kaplumbağaları ölü bulundu

Yeşil deniz kaplumbağaları ölü bulundu

KAZIM YÖRÜKCE
Yeşil deniz kaplumbağaları ölü bulundu
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 3 yeşil deniz kaplumbağası ölü olarak karaya vurdu. Deniz canlılarıyla ilgili acı manzaralardan birisi de Kuşadası'nda yaşandı. Biri Kuşadası Deniz Polisi tarafından Kadınlar Denizi'nde, diğerleri vatandaşlar tarafından Güvercinada ve SSK plajında kıyıda bulunan deniz kaplumbağalarının yapılan incelemelerinde, üçünün de Chelonia mydas türü juvenil yeşil deniz kaplumbağası olduğu tespit edildi. Deniz kaplumbağalarının hedef dışı av olarak ağlara takılıp boğularak öldükleri üzerinde duruluyor.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA