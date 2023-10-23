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Haberler Aydın Demirin altında kalan işçi kurtarılamadı

Demirin altında kalan işçi kurtarılamadı

KAZIM YÖRÜKCE
Demirin altında kalan işçi kurtarılamadı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde yapımına devam eden otoyol inşaatında 2 tonluk demir kalıbın altında kalan Fatih Çağan (35) hayatını kaybetti. Olay, Aydın-Denizli otoyolu, Nazilli-Bozdoğan etabının inşaatında meydana geldi. Esenköy mevkiindeki otoyol inşaatında çalışan işçi Fatih Çağan'ın üzerine 2 tonluk demir kalıp düştü. Feci olaya şahit olan iş arkadaşları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek, talihsiz adamın yardımına koştu. Ekiplerin yardımı ile 2 tonluk demir Çağan'ın üzerinden kaldırıldığında feci manzara ile karşılaşıldı. Yaptıkları incelemede genç işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.
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