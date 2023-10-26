5 ilde aranıyordu Aydın’da yakalandı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı Mobil Park ekipleri Osman Yozgatlı Mahallesi Kadıköy Mezarlığı mevkiinde gerçekleştirdiği kontrollerde, bir şüpheliyi durdurmak istedi. Ekipleri fark eden şüpheli, bir anda kaçmaya çalıştı. Kısa süren kovalamacanın ardından şüpheli Y.E.K. kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin yapılan sorgusunda dolandırıcılık ve uyuşturucu olmak üzere toplam 6 dosyadan arandığı tespit edildi. 5 farklı ilde arandığı ve 2 dosyadan toplam 26 yıl 11 ay hapis cezası bulunduğu tespit edilen şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli Y.E.K. işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.