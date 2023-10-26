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Aydın’da motosiklet sürücüsünün acı sonu

KAZIM YÖRÜKCE
Aydın’da motosiklet sürücüsünün acı sonu
Aydın'ın Germencik ilçesinde park halindeki kamyona çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Aydın-İzmir Otoyolu'nda seyreden İsmet Babaoğlu'nun (29) kullandığı 35 BMF 685 plakalı motosiklet, 75. Yıl Selatin Tüneli girişinde, sürücüsü Ö.G. (52) olan park halindeki 03 VA 233 plakalı kamyona arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan kontrollerde Babaoğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Kamyon sürücüsü Ö.G, Jandarma Karakol Komutanlığına götürüldü.
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