100. yıla özel eserler Kuşadası’nı süslüyor

Kuşadası Belediyesi, Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV), Mehmet Nuri Göçen Kültür Eğitim ve Sanat Vakfı ile ARYA A.Ş iş birliğinde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Kuşadası Uluslararası Neopolis Heykel Sempozyumu'nun tamamlanmasıyla birlikte barış ve özgürlük temalı heykeller Kuşadası sahil şeridini süslemeye başladı.

40 GÜNDE HAZIRLANDI

Heykeltıraş Hakan Şengönül ve Özlem Şengönül'ün küratörlüğünde gerçekleştirilen sempozyuma İran'dan Ahmad Solimani, Gürcistan'dan İvan Tsiskadze ve Valerien Jikia, Belarus'tan Alex Sorokin, Türkiye'den Hakan Şengönül, Songül Coşkun ve İmdat Avcı, Estonya'dan Kirill Grekov, Rusya'dan Mariia Aprasidi, Çin'den Lui Yang ve iki asistan heykeltıraş katıldı. Ortaya çıkan heykeller, tam not aldı.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE BESLENME DESTEĞİ

Kuşadası Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelerin okula giden 6-14 yaş arasındaki çocukları için verdiği beslenme desteğini 2023- 2024 eğitim-öğretim yılında da sürdürüyor. Bu kapsamda Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından velilere, gereken gıda ürünlerinin yer aldığı paketlerin dağıtımına başlandı. Beslenme desteğinden yararlanmak isteyen veliler, başvurularını beslenmecantasi.kusadasi. bel.tr adresi veya 444 71 14 numaralı Güvercin Masa hattı aracılığıyla yapabilirler.

'SANATLA TAÇLANDIRDIK'

Türkiye'nin turizm başkenti Kuşadası'nın sanatla güzelleştiğine dikkat çeken Belediye Başkanı Ömer Günel, "Bu yıl 4'üncüsünü gerçekleştirdiğimiz Neopolis Heykel Sempozyumu'nda Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını sanatla taçlandırdık. Dünyanın dört bir yanından heykeltıraşlar kentimizde bir kez daha sanat için bir araya geldi ve mermer bloklardan ortaya harika eserler çıkardı" dedi.