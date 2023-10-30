Ev sahibiyle kiracı arasında çıkan tartışmada kan aktı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde ev sahibi ile kiracı arasında kira bedeli nedeniyle çıkan tartışmada kan aktı. Kiracısının verdiği parayı az bulan ev sahibi sokak ortasında kiracısını bıçakladıktan sonra kaçtı. Dehşet saçan ev sahibi kısa sürede yakalandı. Olay, geçtiğimiz gün akşam Camikebir Mahallesi'nde yaşandı. Kiracı Engin M. ile ev sahibi Adem A. kira bedeli nedeniyle tartıştı. Kirayı az bulan ev sahibi Adem A. bıçakla, kiracısı Engin M.'yi kalçasından yaraladı. Engin M. ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.