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Haberler Aydın Aydın’da 49 zehir tacirine baskın!

Aydın’da 49 zehir tacirine baskın!

KAZIM YÖRÜKCE
Aydın’da 49 zehir tacirine baskın!
AYDIN'DA jandarmanın zehir tacirlerine yönelik operasyonunda 7 kilogram 522 gram uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonlarda 49 kişi gözaltına alındı. Aydın il merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik 71 ekip ve 226 personelin katılımı ile geniş çaplı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda; 7 kilogram 522 gram kubar esrar, 251 gram kenevir tohumu, 33 sentetik ecza hapı, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1'er tabanca ve av tüfeği, 34 adet mühimmat ve bir miktar metamfetamin ele geçirildi. Ekipler tarafından gözaltına alınan 49 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
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