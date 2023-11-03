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Haberler Aydın Genç kızı hastanelik ettiler

Genç kızı hastanelik ettiler

HABER MERKEZİ
Genç kızı hastanelik ettiler
AYDIN'IN Nazilli ilçesinde genç bir kız dehşeti yaşadı. 3 şehir magandası tarafından parası için darp edilen Nazlı B. isimli genç kız hastaneye kaldırılırken kaçan şahıslar için arama başlatıldı. Olay, önceki akşam saatlerinde Nazilli ilçesi Karaçay mahallesinde otogar önünde meydana geldi. Nazlı B. sokakta yürürken ismi belirlenemeyen üç kişinin saldırısına uğradı. Sokak ortasında genç kızı darp eden şahıslar, Nazlı. B.'nin omzunda asılı bulunan çantayı da gasp etmeye çalıştılar. Nazlı B. çantasını vermek istemeyince gaspçı şahıslar tarafından feci şekilde darp edildi. Olayın ardından polis şahısların peşine düştü. Gözaltına alınan B.K., K.C. ve E.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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