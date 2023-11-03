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Haberler Aydın 'Kanlı para oyunu bağımlılık yapabilir’

'Kanlı para oyunu bağımlılık yapabilir’

HABER MERKEZİ
’Kanlı para oyunu bağımlılık yapabilir’
BİR madeni paranın etrafını keskinleştirerek sıra üzerinde oynanan, son dönemde öğrenciler arasında giderek yaygınlaşan ve şiddet içeren 'kanlı para' adlı oyun, okullarda yasaklansa da teneffüslerde gizlice oynanmaya devam ediliyor. Uzman psikologlar ve psikiyatristler oyunun tehlikelerine ilişkin aileleri uyarıyor. Oyunun şiddet davranışlarını normalleştirdiğine dikkati çeken Psikiyatrist Uzm. Dr. Aslıhan Eslek, "Bu tür davranışların normalleşmesi kişilerin dürtüsel eğilimlerinin, risk alma davranışının artmasına ve belki bağımlılıklara kadar giden süreçlere yol açabilir" dedi.
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