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Haberler Aydın Aydın'da seyir halindeki yolcu otobüsü alev topuna döndü! O anlar kamerada

Aydın'da seyir halindeki yolcu otobüsü alev topuna döndü! O anlar kamerada

Aydın'ın Germencik ilçesinde dün akşam saatlerinde seyir halindeki yolcu otobüsü alevlere teslim oldu. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında otobüs hurdaya döndü.

DHA
Aydın’da seyir halindeki yolcu otobüsü alev topuna döndü! O anlar kamerada

Muğla-İzmir seferini yapan 16 AKT 245 plakalı yolcu otobüsü yolcularla birlikte seyir halindeyken saat 21.30 sıralarında motor kısmı bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Alevleri gören şoför, otobüsü durdurarak yolcularla birlikte aşağıya indi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunarak söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken yolcu otobüsü hurdaya döndü. Jandarma yangın ile ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan, otobüsün motor kısmında başlayan yangın, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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