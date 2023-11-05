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Haberler Aydın ‘Bir eseri daha milletle buluşturmanın gururu’

‘Bir eseri daha milletle buluşturmanın gururu’

KAZIM YÖRÜKCE
‘Bir eseri daha milletle buluşturmanın gururu’
AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş ve Ömer Özmen Aydın-Denizli Otoyolu'nun açılışı yapılan Kocabaş-Kuyucak gişelerinde incelemede bulundu. AK Parti'nin iktidara gelişinin 21. yılında ülkeye kazandırdığı eserlere yenisinin eklendiğini belirten milletvekili Mustafa Savaş, "Bölgemizin ticaretini artıracak, turizmini hareketlendirecek olan bu önemli yatırımın hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Milletvekili Seda Sarıbaş, "Eser siyaseti diyerek çıktığımız bu yolda milletimizle bir eseri daha buluşturmanın gururunu yaşıyoruz" derken milletvekili Ömer Özmen ise "Cumhuriyetimizin 100. yılında ülkemizi büyütmeye, eser ve hizmetlerimizi de vatandaşlarımızla buluşturmaya devam ediyoruz. Onlar konuşur, yaparsa AK Parti yapar" dedi.
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