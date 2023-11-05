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Haberler Aydın Eve dönmeyen anne ölü bulundu

Eve dönmeyen anne ölü bulundu

KAZIM YÖRÜKCE
Eve dönmeyen anne ölü bulundu
Aydın'ın Buharkent ilçesinde 2 çocuk annesi kadın, Menderes Köprüsü'nde ölü olarak bulundu. Olay, Buharkent ilçesi Menderes Mahallesi İstasyon mevkiinde meydana geldi. Savcıllı Mahallesi'ndeki evinden ilçe merkezinde işi olduğunu söyleyerek çıkan 2 çocuk annesi Ulviye Öztürk, bir daha geri dönmedi. Akşam saatlerinde eve dönmeyen kızlarından endişelenen ailesi, genç kadını aramaya başladı. Yapılan ilk incelemede Öztürk'ün hayatını kaybettiği tespit edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Genç kadının ölüm haberi ailesi ve sevenlerini yasa boğarken, Öztürk'ün kesin ölümü yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.
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