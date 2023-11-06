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Haberler Aydın Acılı aile adalet istiyor

Acılı aile adalet istiyor

KAZIM YÖRÜKCE
Acılı aile adalet istiyor
Aydın'ın Efeler ilçesinde kendisi gibi polis memuru olan Hatice Büşra Çetinkaya'yı tabancayla öldüren ve annesi Güngör Çetinkaya'yı ağır yaralayan Suat Teke'ye verilen müebbet hapis cezası istinaf tarafından bozuldu. Yeniden görülen davada sanığın cezasının artması beklenirken 25 yıla indirilmesi acılı aileyi isyan ettirdi. Karara itiraz edecek olan aile, sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası verilmesini istiyor. Yeni Asır'a konuşan baba Zekeriya Çetinkaya, "Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilerek adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz" dedi.
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