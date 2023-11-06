Acılı aile adalet istiyor

Aydın'ın Efeler ilçesinde kendisi gibi polis memuru olan Hatice Büşra Çetinkaya'yı tabancayla öldüren ve annesi Güngör Çetinkaya'yı ağır yaralayan Suat Teke'ye verilen müebbet hapis cezası istinaf tarafından bozuldu. Yeniden görülen davada sanığın cezasının artması beklenirken 25 yıla indirilmesi acılı aileyi isyan ettirdi. Karara itiraz edecek olan aile, sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası verilmesini istiyor. Yeni Asır'a konuşan baba Zekeriya Çetinkaya, "Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilerek adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz" dedi.