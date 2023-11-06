Böyle unutkanlık görülmedi! 2 danasını da pazarda unuttu

Aydın merkez Efeler ilçesinde kurulan hayvan pazarı, bu hafta ilginç bir unutkanlığa şahit oldu. Sabahın erken saatlerinde Aydın merkez, civar il ve ilçelerden gelen çok sayıda hayvan yetiştiricisi ve celebin buluştuğu pazar dağıldıktan sonra büyükbaş hayvan bölümünde bağlı 2 adet dananın sahibi ortalıkta bulunamayınca danaların unutulduğu ortaya çıktı.

Sahibi olmaması nedeniyle aç ve susuz kalmaması için Efeler Belediyesi zabıta ekiplerince emanete alınan danaların sahibinin bulunması için yetkililer çalışma başlattı. Yetkililerin uzun uğraşları sonucu unutulan danaların Erol Çatıkkaş adlı kişiye ait olduğu belirlendi. Unutulan danalar daha sonra sahiplerine teslim edildi.