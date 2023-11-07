Aydın, ejder meyvesi üretim merkezi oldu

Aydın'da yaklaşık 5 yıl önce dönemin Efeler Kaymakamı Cemal Şahin öncülüğünde başlatılan 'Efeler Diyarı'nda Pitaya' projesi çiftçiye ek gelir oldu. Ülkenin en sıcak iklimlerinden birine sahip olan Aydın, tropikal iklimde yetişen ejder meyvesi üretim merkezi haline geldi. Germencik Ortaklar Gümüş Köyü Muhtarı Ersel Has, kendi serasında ejder meyvesi üretti. Muhtar Has, "Ejder meyvesi sıcağı çok seviyor. 2 yıl önce kilosu 60 TL olan ejder meyvesi şu anda 200 TL'ye satılmaya başladı. Adet olarak satışları ise meyvenin büyüklüğüne göre 30 TL ile 100 TL arasında değişiyor. Tarımda ciddi sıkıntıya neden olan küresel ısınmayı fırsata dönüştürmek ve bölgedeki jeotermal enerjiyi sera ısıtasında değerlendirmek için üretime başladık" dedi.