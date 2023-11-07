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Haberler Aydın Aydın'da 2 işçi inşaat iskelesinden düştü! Hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi

Aydın'da 2 işçi inşaat iskelesinden düştü! Hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi

Aydın Efeler'de bir konut inşaatında çalışan 2 işçi 3 metre yükseklikten düştü. Beton zemine düşerek yaralanan işçiler sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

İHA
Aydın’da 2 işçi inşaat iskelesinden düştü! Hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir konut inşaatında çalışan 2 işçi, yaklaşık 3 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralandı.

Olay, Efeler ilçesi Orta Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir konut inşaatı esnasında kurulan iskelede çalışan Y.A. ve Ö.A. isimli 2 işçi, yaklaşık 3 metrelik yükseklikten beton zemine düştü. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları, ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralıların hayat tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, polis olay ile ilgili inceleme başlattı.

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