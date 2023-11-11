Aydın’daki baskında uyuşturucu ele geçirildi

Aydın'ın Kuyucak İlçesinde jandarmanın bir eve yaptığı operasyonda uyuşturucu ve mühimmatla yakalanan C.A. gözaltına alındı. Aydın İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Dereköy mahallesinde uyuşturucu imal ve satışının yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda belirlenen eve önceki gün operasyon yapıldı. Ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 11 gram kubar esrar, 1 tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 62 tabanca ve av tüfeği mühimmatı ele geçirildi. Sağlık testinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen C.A. hakkında adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.