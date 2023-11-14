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Haberler Aydın Mekanda polisi darp eden işadamı tutuklandı

Mekanda polisi darp eden işadamı tutuklandı

KAZIM YÖRÜKCE
Mekanda polisi darp eden işadamı tutuklandı
Nazilli'de inşaat sektöründe faaliyette bulunan bir firmanın sahibi olan Uğur K. ve oğlu C.O.K, bir eğlence mekanına gitti. Baba ve oğlu eğlendiği sırada polis ekiplerince mekanda sigara denetimi yapıldı. İşadamı Uğur K. Kapalı mekanda sigara içtiği için kendisine ceza kesen polis memuru ile tartıştı. Öfkesinden çılgına döne Uğur K., polis memuruna yumruk attı. Darp edilen polis memuru Mehmet Başer'in kaşı açıldı. O esnada mekânda bulunan gazeteci Günay Pabuşçu ise yaşananları görüntülemek isteyince çalışanlar tarafından tartaklandı. Çok sayıda ekip, olaya karışan 8 kişi gözaltına aldı. Olayla ilgili işadamı Uğur K. tutuklanırken Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden C.O.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, polisin kaşının açılmasına neden olan iş insanı U.K. ise tutuklandı.
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