Aydın’da amatör güreşçi künde atarak ağır yaraladı! 8 yıla kadar hapsi istendi

"AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE GÖRÜLMELİ"
Ümit Yatçı'nın avukatı Ali Cenk Çapak, AA muhabirine, sanığın müvekkiline karşı uyguladığı hareketin, beton zeminde yapılmasından ötürü "öldürücü mahiyette" olduğunu öne sürdü.
Bunun güreşte yasak olduğunu ve bu sporla ilgilenen herkesçe kuralın bilindiğini öne süren Çapak, şunları kaydetti:
"Sanığın güreş disiplinine göre dahi öldürücü mahiyette olan ve beton zeminde uygulanması yasak kılınan ters künde hareketini müvekkilimize karşı uygulamasından ötürü eyleminin 'nitelikli kasten yaralama' suçunu değil, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçunu oluşturduğunu değerlendiriyoruz. Dolayısıyla Asliye Ceza Mahkemesince görevsizlik kararı verilerek dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesi gerektiğini düşünüyoruz."