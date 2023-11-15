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Aydın'da korkunç olay! İstinat duvarından atlayarak intihar etti

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde şizofreni tedavisi gören Serpil Ç. (57), istinat duvarından atlayarak intihar etti. 30 metre yükseklikten aşağıda atlayan kadın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İHA

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, şizofreni tedavisi gören bir kadın, bir sitenin istinat duvarından atlayarak yaşamına son verdi.

Aydın’da korkunç olay! İstinat duvarından atlayarak intihar etti

Olay, İkiçeşmelik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şizofreni tedavisi gören Serpil Ç. (57), Lila Evleri'nin hemen bitişiğinde bulunan istinat duvarına plastik kova dayayarak çıktıktan sonra kendini boşluğa bıraktı.

Aydın’da korkunç olay! İstinat duvarından atlayarak intihar etti

Yaklaşık 30 metre yükseklikten aşağıya düşen kadın, toprak zemine çakıldı. Site sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

Aydın’da korkunç olay! İstinat duvarından atlayarak intihar etti

Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından kadının cesedi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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