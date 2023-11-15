Üniversiteli genç kız alkollü sürücü kurbanı

Aydın'ın Efeler ilçesinde 21yaşındaki Ayça Ölmez, alkollü sürücünün kullandığı minibüsün çarpmasıyla yaşamını yitirdi. Kaza, Aydın-İzmir karayolu Işıklı Mahallesi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Mehmet Şadan idaresindeki minibüs seyir halinde olan Ayça Ölmez idaresindeki elektrikli bisiklete arkadan çarptı. Bisiklet ve sürücüsü yola savruldu. Kafasını asfalta sert bir şekilde çarpan genç kız ağır yaralandı.

2.10 PROMİL ALKOLLÜ

Genç kız, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ayça Ölmez, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından minibüs sürücüsü Mehmet Şadan, gözaltına alındı. Şadan'ın yapılan muayenesinde 2.10 promil alkollü olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Şadan, Aydın Adliyesi'ne sevk edildi.

SON PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Feci kazada hayatını kaybeden Ayça Ölmez'in kullandığı elektrikli bisikletin üzerinde çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından kazadan dakikalar önce paylaştığı görüldü. Ölmez'in yağmur emojisi ile bir arkadaşını etiketlediği fotoğraf, sosyal medyadaki son paylaşımı oldu.