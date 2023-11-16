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Haberler Aydın İstinat duvarından ölüme atladı

İstinat duvarından ölüme atladı

KAZIM YÖRÜKCE
İstinat duvarından ölüme atladı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, 57 yaşındaki Serpil Çetin, bir sitenin istinat duvarından atlayarak hayatını kaybetti. Olay, İkiçeşmelik Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik ilaç kullanan Serpil Çetin (57), yaşadığı sitenin bitişiğinde bulunan istinat duvarına plastik kova dayayarak çıktıktan sonra kendini boşluğa bıraktı. Yaklaşık 30 metre yükseklikten aşağıya düşen kadın, toprak zemine çakıldı. Site sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından kadının cesedi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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