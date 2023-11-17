Aydın’da 3 zeytinyağı dolandırıcısı yakalandı

Aydın'ın Karacasu ilçesindenki Geyre Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, 3 şahsın kendisinden yaklaşık 150 litre zeytinyağı alıp tartıda hile yaparak, 75 litre zeytinyağı parası ödediklerini bir süre sonra fark eden vatandaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen jandarma ekiplerince yapılan kamera incelemesi ve detaylı araştırma sonucu dolandırıcılığı Z.H., Ç.D. ve R.Ş. isimli şahısların gerçekleştirdiği belirlendi. Şüphelilerin bir ay sonra tekrar aynı kişiye gelerek zeytinyağı alacakları öğrenilirken, şüpheliler tekrar mahalleye geldiklerinde suç eşyaları ile birlikte jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Zeytinyağı sahiplerinin bir anlık dalgınlığından faydalanarak kendilerinin getirdiği tartının ayarlarında oynama yapıp malzemeleri daha düşük seviyede tarttıkları tespit edilen 3 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.