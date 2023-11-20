Kaza sonrası herkes birbirine girdi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazası sonrasında çıkan ve nedeni belli olmayan kavgada iki taraf birbirine saldırırken, o anlar vatandaş kamerasına yansıdı. Kaza, Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.R.Ç. yönetimindeki 09 UT 959 plakalı otomobil, toprak kavşağı istikametinden Söke'ye doğru ilerlediği esnada sürücüsünün yağmurdan kaynaklı kayganlaşan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin arka tekerleği yerinden fırladı ve ön camı yerinden çıktı.

YUMRUKLAR KONUŞTU

Yaşanan kaza sonrası sürücünün yakınları olduğu iddia edilen bir grup da olay yerine geldi. Kazada soka giren sürücü A.R.Ç.'yi sakinleştirmeye çalışan yakınları ile A.R.Ç. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada yumruk ve tekmeler havada uçuşurken, taraflar vatandaşlar tarafından güçlükle sakinleştirildi.