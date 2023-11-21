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Haberler Aydın Aydınlı gazeteci kalbine yenildı

Aydınlı gazeteci kalbine yenildı

HÜSEYİN ÇALIŞKAN
Aydınlı gazeteci kalbine yenildı
Aydın'ın Didim ilçesinde gazeteci Kemal Etleç, (50) basın toplantısında görevini yaparken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. AK Parti Didim İlçe Başkanlığı'nda basın toplantısını takip eden Didim Rehber Gazetesi sahibi Kemal Etleç, aniden fenalaştı. İhbar üzerine parti binasına gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından gazeteci Etleç, hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Etmeç'in kalp krizi geçirdiği belirlendi. Etleç yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gazeteci Etleç'in ani ölümü ailesini ve basın camiasını yasa boğdu.
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