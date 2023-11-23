Yediği mantar zehir oldu! Önce karaciğerini kaybetti sonra hayatını...

Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı Kırsal Koçak Köyü'nde yaşayan ve Ovacık Yaylası'nda kestanelerini işlemek için köyden yaylaya çıkan Seyfettin Babacan, eşi Nuray Babacan ve yanlarında yardımcı olarak çalışan Mehmet S. bahçeden topladıkları mantarları pişirip yedi. Bir süre sonra rahatsızlanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Aydın'da yapılan ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan Nuray Babacan, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Genel Cerrahi Yoğun Bakım Servisi'ne kaldırılan ve karaciğeri iflas eden Nuray Babacan, 1 aylık yaşam mücadelesini kaybetti. Babacan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Talihsiz kadının ani ölümü ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.